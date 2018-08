Misóginas declaraciones de Gustavo Pastorizzo sobre Nahir Galarza: “Es narigona, flaca y no tiene tetas”

Se conocieron audios del papá de Fernando Pastorizzo en donde habla mal de sus ex mujeres y hasta de su propia hija, Carla. La banalización de la muerte de su propio hijo.

Gustavo Pastorizzo fue la cara visible de la lucha de justicia por Fernando, su hijo de 21 años. Muchas personas lo vieron como un ejemplo por su entereza y entrega a la causa. Sin embargo comenzaron a aparecer signos llamativos en sus declaraciones que rozan el delirio y lo ridículo.

Una de las primeras cosas que llamó la atención fue durante el juicio, cuando Gustavo informó a la prensa que iba a ser papá y hasta dijo que si era un varón le quería poner Fernando, en honor a su hijo muerto.

Pastorizzo apareció con un ojo hinchado el día después de Navidad

Ahora se conocieron una serie de audios en los que habla de viajar a Italia para participar de un reality show de baile que intentó desmentir, pero que terminó resultando en serio.

“Por la lucha que desarrollé y porque esta chica Nahir haya sido condenado a perpetua, el caso se tornó mediático a nivel mundial y por eso nos hemos conocido con Marta (una española que habría sido el nexo entre el padre de Fernando y el empresario televisivo). Me habló sobre usted, que tiene acciones en la RAI y me habló sobre la posibilidad de ir ahí. Le cuento: bailo horrible, malísimo, pero le agradezco ese gesto”, le dice aparentemente a través de un mensaje de WhatsApp el cual concluyó: “Sería un gran alivio, una caricia al alma el poder alejarme de acá porque es una tortura todo esto”, dijo en un audio que se conoció.

Sin embargo, los audios revelan mucho más que el trasfondo de una banalización de un crimen horrendo y de la muerte de un hijo.

Nahir Galarza con Fernando Pastorizzo

En diferentes audios en los que hace un breve resumen de su vida, Gustavo Pastorizzo habló de su hijo y dijo que lo considera como el nuevo Jesucristo del posmodernismo.

Además, culpa a las mujeres de todos sus problemas. Con cuatro convivencias, dos separaciones y un divorcio, el culpable siempre fue el sexo femenino: “Todos los dramas que he tenido en mi vida fueron culpa de mujeres. Me han inventado causas por violencia, porque la mujer es muy maldita. Así como es preciosa, es mala también”, describió, y en la enumeración de reproches no se salvaron ni su ex ni su propia hija.

“Cuando hice la primera marcha me criticó de arriba abajo. El que puso siempre la cara fui yo, pero ella se quedó escondida en su casa. Supongo que debe estar mal porque es la madre, pero es una mujer fría, mala, maldita, pensante”, sostuvo sobre Silvia Mantegazza, la madre de Fernando, a quien culpa también por el odio que le tiene Carla Pastorizzo, la otra hija en ese matrimonio.

Según Pastorizzo padre, hace 10 años que no habla con su hija, y tampoco tiene intenciones de que eso cambie: “Me considero buena persona y buen padre, pero no me causa nada verla a ella, no me causa ese amor y afecto de un padre a una hija, no me interesa. Mi abogado me aconsejó arreglarme con Carla, pero le dije que no me interesa. Pasaron diez años, no me cambia nada”, afirmó de manera cruda.

Tampoco terminó bien la relación que tuvo con Valeria Soria, la mujer de 33 años que conoció en la primera marcha y que en la actualidad está embarazada de su cuarto hijo: “Estuve saliendo con una chica que quedó embarazada, está de 4 meses, pero no estamos juntos y no nos llevamos bien tampoco. Fue todo muy rápido. Tratamos de convivir pero nos llevamos re mal. Y tras un altercado fuerte le dije que no me quiero convertir en el nuevo Fernando”, reveló sobre su última pelea, donde comparó a su novia con Nahir Galarza. Por su parte, Valeria desetiquetó a Gustavo Pastorizzo de las fotos con la ecografía que publicó en su perfil de la red social Facebook.

Por último, el padre de Fernando también se refirió a la asesina de su hijo, y sus palabras no fueron nada placenteras con la joven de 19 años: “Con Fernando teníamos gustos muy diferentes en mujeres: (a Nahir Galarza) la vi de cerca y es espantosa: es flaca, no tiene tetas, es narigona… ¡horrible! Pero bueno, ese era el perfil que a él le gustaba”, finalizó.