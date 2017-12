Morena Rial mostró cómo quedó tras la cirugía y le tiró un palazo a su ex

Morena Rial oficializó su separación Martín Casar, su primer novio con quien mantuvo una relación de un año, hace poco más de dos semanas. La hija de Jorge Rial se hizo una cirugía reconstructiva como parte del tratamiento que lleva adelante tras el bypass gástrico y el cordobés no estuvo a su lado en ningún momento.



Días después de la operación, algunos medios vincularon a More con un amigo, Enrique Sánchez, pero ella rápidamente frenó el rumor. “Es una persona muy importante en mi vida pero es un amigo mío, pero no digan boludeces por favor. Estoy separada, pero él es mi amigo”, declaró.

La joven bajó 45 kilos pero todavía tiene un largo camino por delante. En noviembre se removió el excedente de piel que le quedó después de adelgazar drásticamente y aún sigue en recuperación de ese proceso.