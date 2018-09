Morena Rial: “No me reconcilié con mi padre”

La hija de Jorge Rial, quien se mostró feliz por su embarazo, ratificó que sigue distanciada de su padre y su hermana. “No quiero hablar de ellos”, dijo terminante

Morena Rial confirmó hace unas semanas la feliz noticia de su embarazo. Después de que en un momento lo negó, pasaron los tres meses que siempre esperan las mujeres y ahora Morena ya lo contó públicamente. Pero lo que llamó la atención en su anuncio fue cuando le hicieron la consulta por su padre, Jorge Rial, y su hermana, Rocío, con quien estuvo distanciada un tiempo largo.

Morena se distanció y denunció a su padre por “abandono” y con su hermana Rocío no se hablaban porque ella estaba con Rial. “¿Cómo tomaron la noticia del embarazo tu papá y tu hermana?”, le preguntó el periodista de la revista Gente, Pablo Procopio, a Morena. Y ella contestó tajante: “La verdad es que no me reconcilié con Jorge, ni con ninguno de ellos. Es una historia larga y cada uno sabe lo que hace. No tengo ganas de hablar de ellos”.

Luego de esa incómoda pregunta, la aspirante a cantante también reveló cómo se enteró del embarazo. “Después de festejar el cumpleaños de Facundo (9 de agosto), empecé a sentirme mal. Había tomado un poco de alcohol y la resaca me duró varios días. Entonces llamé al médico y me preguntó si era posible que estuviera embarazada”, comenzó contando Morena.

Y completó: “Como seguía molesta, me hice un test de embarazo y enseguida me dio positivo. No lo podía creer. Me quedé cinco minutos sentada en el baño. Entonces salí y le dije a Facundo que me parecía que estaba embarazada. Nos fuimos a hacer un estudio al Sanatorio de la Trinidad, donde nos confirmaron el embarazo”.