Moreno y Barrionuevo apoyan la candidatura a presidente de Lavagna

El ex secretario de Comercio Interior y el titular del sindicato de Gastronómicos coincidieron en manifestar su respaldo al ex ministro de Economía de cara a las elecciones de octubre.

Roberto Lavagna

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el titular del sindicato de los Gastronómicos, Luis Barrionuevo, expresaron su apoyo al economista Roberto Lavagna como candidato a presidente en las elecciones de octubre.

“Es la opción que necesitamos para lograr la unidad y llegar al 60 o 65 por ciento para ganar en primera vuelta”, dijo Moreno en declaraciones radiales.

Ex secretrio de Comerio Interior, Guillermo Moreno

Para Moreno, el ex ministro de Economía “es el candidato que no va a expulsar mis votos y no va a expulsar los votos de los hombres de fe, que en su momento votaron a Macri y no quieren volver a hacerlo”.

“Hay dos metodologías: elegir al que mida más o elegir al que expulse menos votos”, consideró.

En el mismo sentido, Barrionuevo definió a Lavagna como “la persona que estamos necesitando”.

Luis Barrionuevo.

“Es la persona que estamos necesitando porque reúne experiencia y capacidad para trabajar en la función pública”, aseguró el sindicalista.

“No va a estar pensando su reelección al año de gobierno, que es lo que pasó con este gobierno y con el resto de los que nos han gobernado”, concluyó el gremialista.