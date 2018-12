Moria Casán: “Viva y aggiornada, no hay otra mina como yo”

A la espera de su programa intimo en América, la One afirma que la tele es como el teatro y destaca su paso por Intrusos. Habló sobre el “enojo” con Manguel

En uno de sus años más productivos, la ya considerada incansable Moria Casán, puso un alto en su abultada agenda y se dio tiempo para acompañar y disfrutar del baby shower de su ahijada artística Vicky Xipolitakis que fue mamá por primera vez dos semanas antes de lo previsto.

Tan sólo media hora después de finalizar su programa Incorrectas en el canal América, la One se hizo presente en un renombrado hotel céntrico para asistir al evento organizado por la desenfadada “griega”, a escasos días de dar a luz a su hijo Salvador Uriel, fruto de su amor con el empresario Javier Naselli.

Pese a la inicial intención de callar sus cuitas personales para otorgarle a la homenajeada el protagonismo que se merecía, quien supo conducir los destinos de Intrusos por el lapso de los 4 meses en que su creador Jorge Rial estuvo ausente, no pudo con su genio y las requisitorias y sacó a relucir su natural lengua karateca para explayarse respecto a todo.

“Mi programa es Incorrectas, mi canal es América y más feliz no puedo estar. Voy a tener otro programa a la noche para un día de fin de semana que no sé cuál es. Y al menos hasta el verano seguimos con Incorrectas”, dispara Moria, de entrada, dejando a entender que quizá pueda competir los sábados en forma directa con la gran Mirtha Legrand. “Va a ser un Moria íntimo, un programa de entrevistas. No voy a competir con Mirtha. América se manda solo. No compite, estamos muy relajados. Tiene directivos que le ves la cara. Es muy bueno el canal, es muy familiar. Es muy bueno ese canal en serio”, remarca con verborragia al tiempo que agrega sin respiros: “Bueno todos competimos… Si te ponen a alguien enfrente es lógico que compitas porque vas a tener un competidor. Pero si pienso en eso hace 50 años que estoy en esto y los de afuera no me interesan y los de adentro menos”, remata Casán con gracia.

Precisamente, ese medio siglo en el manejo como nadie del mundillo espectáculo sirvió para mostrarla relajada y a sus anchas en la incorporación a un ciclo que lleva 18 años en pantalla. “Mi paso por Intrusos lo definiría como relajado y coloquial. Tuvimos muy buena química con todo el equipo. Para mí la televisión es como el teatro. Creo que en mi paso por Intrusos pude establecer contacto con el espectador. Desde el primer día fue súper orgánico. Con la historia de vida que yo tengo, 50 años en el medio y estoy viva, y aggiornada. No hay minas como yo”, dice sin contrariedades tras una despedida de funciones, antes de tomarse unas merecidas vacaciones en Europa, sin mencionar ni al mismísimo Rial.

Durante las dos semanas de receso en las playas europeas la One fue reemplazada por Nacha Guevara en la conducción del magazine que reúne a siete panelistas bautizadas como las vayainas.

“Adoro a Nachita, lo hizo perfecto. Agradezco y amo a esta mujer tan poderosa y valiente. Nadie como ella”, pronuncia Moria con admiración. Año fructífero si los hay en el trayecto de una diva que nunca para, también recibió el premio Martín Fierro de Radio a la Mejor Conductora y no se privó de ponerle los puntos a la periodista Romina Manguel, quién cuestionó el merecimiento de su distinción, así como el de Cristina Pérez por Labor Periodística. “Nunca empezó nada con Romina. Nunca me enojé. ¡Mirá si me voy a enojar con esta mujer! Le contesté porque ella dice que es una falta de respeto que yo haya ganado un Martin Fierro. Yo no la conozco a ella y con mi habitual suspicacia, ironía y sarcasmo, le respondí”, sonríe esta capocómica. “Mirá si me voy a enojar estando afuera. A la noche con el jet lag agarraba el celular y cuando veía toda esa huevada dije: “a ésta hay que ubicarla un poquito”. Dame la ubicación, dame la ubicación, la ubico yo”, vuelve a reír con complicidad. Y enseguida agrega detalles sin bajar los decibeles.

“Está todo bien, se disculpó y además yo tampoco me ofendo. No sé quién es. No tengo la menor idea, está todo bien. No me interesan sus disculpas, pero está bien que las de”, asegura esta artista revolucionaria que recientemente confesó que su hija Sofía Gala Castiglione se divorció del músico Julián Dellla Paolera, el padre de su hijo Dante, de 5 años. Todo lo que cuenta, trasciende, más si lo dice ella.