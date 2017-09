Motochorros le robaron a la ex Leona Magui Aicega en Colegiales

Motochorros le rompieron un vidrio del auto y se llevaron su cartera cuando iba por Federico Lacroze y Enrique Martínez. “La moto ya había pasado por mi lado”, detalló.



Magui Aicega contó el mal momento que pasó este martes en el cruce de Lacroze y Enrique Martínez, en Colegiales. Había salido de un estudio de TV y se dirigía a un gimnasio en Belgrano cuando fue asaltada por dos motochorros. Le rompieron el vidrio con un casco y le robaron la cartera.

“Fue una cuestón de segundos. Me estallaron el vidrio del acompañante y se llevaron mi cartera”, contó la ex Leona, quien dijo estar tranquila ya que no llevaba a sus hijos en el auto. “La moto ya había pasado por mi lado y vio mi cartera, mal ubicada, en el asiento de adelante”.

“Unos HDP en moto me acaban de hacer mierda el vidrio y me afanaron la cartera en Martínez a punto de cruzar Lacroze ! Tengan cuidado !!! LPM”, escribió minutos después en su cuenta de Twitter y gracias a esto, consiguió que le devuelvan la billetera con sus documentos.

“Me llamaron unos chicos de una pizzería que me dijeron que la encontraron en su puerta. Una moto naranja la tiró de pasada”, sostuvo Aicega.

La ex Leona también comentó que es la primera vez que le roban de esa manera y destacó la solidaridad de la gente.