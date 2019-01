Murió Andrew G. Vajna, el productor de “Rambo” y “Terminator”

El reconocido magnate del cine supo apostar por los mejores exponentes de la acción durante las décadas de 1980 y 1990

Este domingo, los fanáticos del cine se sorprendieron con la muerte de uno de los nombres más recordados del cine de acción de las décadas de 1980 y 1990: Andrew G. Vajna. Este productor húngaro, conocido como Andy Vajna se hizo mayoritariamente conocido por haber participado en la realización de algunos de los más exitosos títulos de la filmografía de Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger como Rambo II (First Blood part II, 1985), Rambo III (1988), Infierno Rojo (Red Heat, 1988), El vengador del futuro (Total Recall, 1990) y Terminator 3 La Rebelión de las Máquinas (Terminator 3: Rise of the Machines, 2003), entre muchas otras.

Vajna murió a los 74 años en su casa de Budapest (Hungría), anunció este domingo la Fundación Nacional del Cine, reflejada por los medios locales. El productor había nacido en esa ciudad en 1944, pero debió abandonar su hogar junto a su familia tras la insurrección contra los soviéticos en 1956 y así llegó a los Estados Unidos, donde ingresó al mundo del cine para convertirse, con los años, en uno de los productores más exitosos.

Allí, fue responsable de más de 40 filmes en Hollywood, entre ellos Corazón satánico (Angel Heart, 1987), Bajos instintos (Basic Instinct, 1992), Air America: locos por el peligro (Air América, 1990), Evita (1996), Nixon (1995), La letra escarlata (The Scarlet Letter, 1995) y 13 guerreros (The 13th Warrior, 1999).

En la primera década del siglo regresó a Hungría, donde fue nombrado comisario de estado del Cine en 2011 por el primer ministro ultraconservador Viktor Orbán.

Apodado “Mister Cinema”, Vajna fue uno de los cerebros que contribuyeron a reforzar la reputación de Budapest como una capital del cine en Europa, en particular al cofinanciar los ultramodernos estudios Korda.

Vajna cofinanció, como presidente de la Fundación Nacional del Cine, el filme “El hijo de Saúl”, de László Nemes, que obtuvo el Oscar como Mejor Película Extranjera en 2016.