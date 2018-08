Murió Aretha Franklin, un ícono del soul

La cantante de 76 años murió, víctima de un cáncer. La emblemática artista era denominada la “reina del Soul”.

Este jueves murió Aretha Franklin, a los 76 años. La cantante batalló contra un cáncer que le fue diagnosticado en 2010. Su último show lo había dado en Filadelfia en agosto de 2017.

Franklin nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis, Tennessee, y comenzó cantando junto con sus hermanas Carolyn y Erma en la iglesia de Detroit que fundó su padre, C. L. Franklin, durante los años ’50. Sus primeras grabaciones fueron interpretando música gospel en su adolescencia para el sello Checker.

Su álbum “The Gospel Sound de Aretha Franklin” (1956) capta la electricidad de sus actuaciones en vivo cuando solo tenía 14 años. Cuatro años después de haber grabado por primera vez, Aretha finalmente terminaría firmando contrato con Columbia Records. Su relación con esa compañía nunca la terminó de satisfacer, por lo que en 1966 se fue a Atlantic Records.

Allí, Franklin se animó a mostrar sus raíces de gospel-blues, y los resultados fueron inmediatos. Never Loved a Man the Way I Love You (1967), grabado en Fame Studios en Alabama, fue su primer trabajo discográfico con el sello, y también su primer éxito arrollador, que marcó el inicio de una década de gloria para ella, con gran venta de discos y canciones en el tope de los rankings todo el tiempo.

A partir de finales de la década del 70’, su popularidad mermó de la mano de la explosión de la música disco. En 1987, fue la primera mujer en ingresar al “Salón de la Fama del Rock & Roll”.