Murió la mamá de Araceli González

La actriz confirmó la noticia en Instagram y la recordó con sentidas palabras y una foto de la infancia.

La madre de Araceli González, Rosa Juana Monteferrario, murió y la actriz la despidió con un sentido texto en Instagram que acompañó con una foto de su infancia.

La mujer sufría lupus hace seis años y en diversas oportunidades, Araceli habló sobre esta enfermedad. Incluso, llegó a pedir los medicamentos que no se consiguen en el país.

“¡Mamita linda! ¡Luchadora, guerrera, madraza! ¡Cómo te voy a extrañar! ¡Tantoooooo! ¡Sentimientos encontrados! ¡Sonrío recordando nuestras carcajadas y emociones de vida! ¡Y te lloro porque no escucharte será muy doloroso! ¡Te recuerdo así! ¡Parada! ¡Firme! ¡Peleándola!”, comenzó la dedicatoria.

Luego agregó: “ ¿te acordás lo que te dije? ¡Con los puños! ¡Y así la peleaste! Tu fuerza potencia la mía, queda en mí. Estás dentro mio. Tu alma está dentro mio. ¡Te siento! ¡Graciassssss por hacerme tan feliz! ¡Graciasssssss por entregarte tanto como madre! Nadie pudo ser más madre que vos. Despertaré pensándote. Y que se cuide el mundo, ¡yo me quede con tu fuerza, con tu valentía, con tu dignidad! Me quedo con tu sonrisa. Ella… la más bella. #RoJuanaMonteferrario QEPD”.

En abril del año pasado, la actriz había contado la lucha de su madre en el programa de Mirtha Legrand.

“Yo una vez levanté la voz porque faltaba Imuran, el medicamento para mi mamá. Si no toma eso por día, se muere. Literal, no hay otra cosa. Salió de mi el oeste, o la persona común, levanté el Instagram y dije ‘¡falta el remedio para mi mamá! ¿qué pasa? Que alguien me diga dónde está’. ¿Y saben quién me trajo ese remedio? Un jubilado a Canal 13 me llevó el medicamento de mi mamá”, reveló.