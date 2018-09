Murió Rachael Bland, una locutora de la BBC que anunció por Twitter que le quedaban pocos días de vida

La presentadora tenía 40 años y falleció debido a una grave enfermedad. Su mayor deseo era dejarle un libro de memorias a su hijo de 2 años, pero no llegó a terminarlo.

Una conocida locutora de la BBC que anunció por Twitter que le quedaban pocos días de vida a causa de una grave enfermedad murió este miércoles a los 40 años.

Rachael Bland fue diagnosticada con cáncer de mama en 2016 y este lunes se había despedido por la red social de sus seguidores.

“En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que la hora llegó, amigos. De repente. Me dijeron que me quedan días. Es muy surreal. Muchas gracias por todo el apoyo que recibí”, tuiteó.

Rachael registró su lucha contra el cáncer en un blog llamado “Big C. Little Me” (“Gran C. -por cáncer- Pequeña yo”) y a través del podcast “You, Me and the Big C” (“Tú, yo y la gran C”), en el cual también participaban otras dos locutoras que lograron recuperarse de la misma enfermedad.

En diversas entrevistas, Rachael había dicho que su mayor deseo era dejarle un libro de memorias a su hijo Freddie, de tan sólo dos años, pero no llegó a terminarlo.

“Nuestra preciosa y valiente Rachael murió en paz esta mañana rodeada de su familia cercana. Estamos abatidos pero a ella le hubiera gustado agradecer a todos los que mostraron interés en su historia y que enviaron mensajes de apoyo”, escribió su esposo en la cuenta de Twitter de la locutora.