Natacha Jaitt reveló la pregunta íntima de Mirtha sobre Latorre

Tras el descargo de la diva de los almuerzos, la mediática contó que la producción “la volvió loca” para que asistiera al programa y reveló una pregunta que “La Chiqui” le habría hecho en un corte.

Luego de las repercusiones y el escándalo que se generó tras lo que fue el paso de Natacha Jaitt por su mesa. La diva abrió La noche de Mirtha utilizando el espacio para hacer su descargo sobre una supuesta operación que se habría hecho en su programa, el sábado pasado.

La diva de los almuerzos negó que todo se tratara de “una operación” y pidió “que esta alteración mediática no sea una cortina de humo que nos haga perder el foco principal, que es la investigación de abuso en el ambiente del fútbol”.

Pero Natacha no se quedó atrás, la mediática estaba viendo el programa y también hizo su descargo a través de redes sociales, diciendo que las palabras de Mirtha “son un verso”. “Tienen que saber que me volvió loca durante días antes la productora Silvina Peschiera para que no falte a #LaNocheDeML de forma desesperada e incluso que tuiteara cinco días antes que yo iba a estar ahí y me negué para esperar su promo primero, no se coman el verso. #TerminemosConLaFarsa”, escribió en Twitter.

También reveló que la diva le preguntó por Diego Latorre. “Tan arrepentida no estaba la Sra. @mirthalegrand cuando fui a su cena, ni mucho menos angustiada ya que al final del programa incluso con todos presentes ahí, me pregunto muy divertida ‘Y Natacha… era buen amante Latorre?’.”