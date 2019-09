NAVARRO LE CANTO LA JUSTA A LOS DEL 12

La camarista federal Liliana Navarro, en estos últimos días mencionada en los medios como “amiga de Saillen y Catrambone” líderes del Surrbac, no dudó en cantarle la justa a los periodistas de Canal 12 a raíz de la difusión que tuvo su apartamiento de la causa en la que se encuentran investigados referentes del sindicato de la recolección de Córdoba.



La camarista, en declaraciones a Radio Nacional Córdoba, hizo una pregunta que dejó pensando a toda la audiencia y a los del 12 refunfuñando. Navarro preguntó “¿Si yo me hubiera apartado por una relación con un empresario hubieran cuestionado tanto esa relación amistosa? ¿O el problema es que son reolectores de basura?”. A su vez, la camarista expresó su enojo por las menciones de los medios de la relación de su hijo con los sindicalistas. Por este punto, Navarro expresó su enojo argumentando ” Me molesta que se metan con mi familia, que no tiene nada que ver porque la que tiene que resolver soy yo, la jueza soy yo.” Cabe aclarar que la jueza Liliana Navarro desempeñó actividad sindical durante más de diez años, de allí el fundamento de la relación. Claro está que cualquier saco le viene bien a algunos medios de comunicación que tratan burdas noticias como leña en el fuego de un montaje mediático redituable. Navarro le puso los puntos a los del Doce, lo que puede desencadenar en el enojo de tantos otros que han sido cuestionados sin fundamentos por los grandes medios.