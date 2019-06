Nicolás Cabré, al borde del llanto al recordar la muerte de su padre: “Estaba yendo a verlo y murió en la ambulancia”

por primera vez en televisión, el actor estuvo al borde del llanto cuando habló de su padre, que falleció en 2014.



Emocionado y quebrado hasta las lágrimas, Nicolás Cabré recordó a su papá, quien falleció de un paro cardíaco en 2014.

En una entrevista con Verónica Lozano, el actor dio detalles de ese día y no pudo contener la angustia. “Fue inesperado, fue un cachetazo. Murió de un paro masivo. Bueno… se tendría que haber cuidado un poco más, pero vivió a su manera. Fue una sorpresa. Nadie lo esperaba. No es que te vas atajando”, arrancó.

“De hecho yo iba al hospital para decirle ‘ahora vas a la silla… Y no…”, aseguró, y no pudo seguir hablando. Lozano, entonces, le preguntó si no había podido verlo, y Cabré respondió que no.

“Yo estaba yendo y él murio en la ambulancia. Era persona maravillosa a la que le debo absolutamente todo”, agregó. Nuevamente, el actor tuvo que hacer una pausa, para luego seguir: “Era lo más lindo que había”.

Al ser consultado sobre cómo la ausencia de su papá lo marca en su propio rol paterno, Cabré aseguró que él “siempre decía que ojalá llegue a ser el dos por ciento” de lo que fue su papá con él.

“Yo descubro cosas en mí que le veía a mi papá. Sonrisas que no entendía las descubro gracias a Rufi, y entiendo de qué se reía mi papá. No pasa un día que no lo piense, que no me acuerde”, comentó.