Nicolás Cabré duro con Laurita Fernández y Flor Vigna

El actor habló de la pelea mediática de su novia y su compañera de tira y dejó en claro que no comparte para nada el circo que armaron

Por más que no le guste, por más que le quiera escapar a los escándalos, Nicolás Cabré, el protagonista de “Mi hermano es un Clon”,no logró esta vez salir ileso de la pelea mediática entre su novia, Laurita Fernández, y Flor Vigna.

Después de la foto que subió Flor con Cabré en la cama, era parte de la tira que ambos protagonizan, todos le apuntaron a Laurita como la responsable de haber presionado a Flor para que la baje. Lo cierto es que ellas hablaron y la palabra que faltaba era justamente la de Cabré quien ahora dio su opinión.

“Hay cosas que las hablo en privado. Hay cosas que yo las hablo en los lugares en los que las tengo que hablar”, dijo Cabré en ciclo El Club de la mañana, por Ciudad Magazine, al ser consultado por el tema.

Si bien quiso evitar la polémica, le mandó un mensaje clarito a las dos chicas quienes para él no hicieron bien en exponerse públicamente. “Obviamente, hay cosas que me molestan y no comparto ciertas maneras. Me parece que hay formas de hacer televisión o de promocionar que yo no comparto. Pero no quiero hablar de esto y lo que tuve que hablar lo hablé en donde lo tenía que hablar”, concluyó muy molesto.