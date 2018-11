Nicole Neumann y Matías Tasín, a los besos en una disco

Ángel de Brito contó que pasaron una noche de amor adolescente en una disco porteña.

Nicole y Tasín siguen juntos.

Nicole Neumann y Matías Tasín se reconciliaron. Así lo anunció Ángel de Brito con un dato clave: los vieron apasionados, a los besos en la disco Tequila.

“Reconciliados. Nicole y Mati volvieron. Ayer estuvieron chapando como quinceañeros en medio de Tequila”, escribió el periodista en Twitter.

La separación la había confirmado la amiga de la modelo, Lizy Tagliani durante un móvil en Cortá por Lozano. En ese momento, Nicole estaba en el estudio y no negó la versión. De todas formas, le dijo a la humorista que no ponga en su boca palabras que ella no había dicho.

Días atrás, Nicole publicó en Instagram que cada día se lo tomaba como una “nueva oportunidad”. ¿Se refería al amor?

De haberse reconciliado, seguirá esta historia de amor que tuvo su primera crisis a los cuatro meses.