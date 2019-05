“NO ENDEUDARON A UN GOBIERNO O A UN ESTADO,ENDEUDARON A TODOS LOS FUEGUINOS”

“El endeudamiento que tiene la Provincia de Tierra del Fuego es grandísimo y

todos me lo dicen”, afirmó el intendente de Río Grande y candidato a la

Gobernación fueguina Gustavo Melella, cuando le preguntaron si sabía que la

deuda de la Provincia era de 21 mil millones de pesos.

En declaraciones a Radio Provincia de Ushuaia, Melella afirmó que

“endeudarse por algunas obras que son importantes podría ser, pero hay obras

que no justifican tomar deuda”, y enseguida sostuvo que “el Municipio de Río

Grande nunca se endeudó para hacer todo lo que hemos hecho”.

“Jamás nos hemos endeudado -insistió – porque tenemos equipos que trabajan

muy bien y hacen que tengamos una buena administración, incluso muchos

años hemos tenido superávit que hemos volcado a obras en el ejercicio

siguiente”. Y agregó: “no estamos endeudados; siempre dimos aumento

salarial; tenemos la obra pública en ejecución en un 95/98 por ciento con

fondos propios; pagamos con fondos propios la famosa planta potabilizadora

de agua que tanta discusión tuvo; estamos pagando con fondos propios el

Natatorio Municipal con piscina olímpica que estamos haciendo y todo eso

porque tenemos las cuentas ordenadas”.

Siempre sobre el mismo tema, Gustavo Melella indicó que “somos críticos con

el endeudamiento que no se justifica y sobre todo con las tasas que se pagaron

que fueron de las más altas”.

“No sé si hubo alguna otra provincia que pagó tanto en tasas como la nuestra

con esa onda que vino desde el Ministerio del interior de la Nación que ayudó,

animó y estimuló a las provincias a endeudarse diciéndoles que se endeuden

porque no se les iba a dar ni una moneda”, expresó.

Por último, Melella fijó posición al respecto y afirmó que “es un tema que

tendremos que afrontar y que va a ser muy difícil, porque no fue que

endeudaron a un gobierno o a un estado, endeudaron a todos los fueguinos”.