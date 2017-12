No le trajeron lo que pidió y escribió la carta para Papá Noel más rencorosa de todos los tiempos

Eloy quería un regalo en 2016 pero Santa Claus no pudo traérselo. Le dio un año de changüí y volvió a pedírselo pero con una severa advertencia. Lo postearon en Twitter y se viralizó.



A veces Papá Noel no trae lo que los nenes le piden. Quizás por costo, quizás por el tamaño, quizás porque realmente no es algo que sea útil. Pero los chicos hacen la cartita y vuelan hasta el infinito. Casi siempre cuentan que se portaron bien pero Eloy optó por el lado de la “vendetta”.

“Con mi vieja revisamos la carta que le escribió mi hermanito a Papá Noel. No puedo respirar”, cuenta ari desde su cuenta de Twitter. ¿Qué pidió Eloy?

Querido Papá Noel: Te pido esa bici que parece una moto. Te lo pedí el año pasado pero mi hermana me dijo que tus duendes no tuvieron tiempo de construirla. Ya pasó un año que te pedí eso. Supongo que tuvieron tiempo de construirla. Si no me la traes, ojalá que tus renos se duerman cuando estás volando y te caigas de arriba