Ordenan destruir las escuchas al hermano de Santiago Maldonado por “ilegítimas”

El juez Gustavo Lleral consideró esos registros “inconstitucionales” e “ilegítimos”. La familia del artesano había sido espiada y sus conversaciones grabadas por el anterior juez de la causa, Guido Otranto.

Sergio Maldonado

El juez federal Gustavo Lleral ordenó la nulidad y la destrucción de las grabaciones obtenidas mediante la intervención de los teléfonos de Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven que fue visto por última vez el 1 de agosto cuando la Gendarmería reprimió a la Comunidad Pu Lof, en Chubut, y su cuerpo fue encontrado en octubre del año pasado. Las intervenciones telefónicas habían sido ordenadas por anterior juez federal de la causa Guido Otranto.

Santiago Maldonado.

También habían sido intervenido los teléfonos de Claudia Pilquiman , mamá de Lucas Naiman Pilquiman conocido como Testigo E, Ariel Garzi, amigo de Santiago y Marcela Anarda Stocovaz, vinculada a la comunidad mapuche.

Guillermo Lleral, juez del caso Maldonado

Lleral aseguró en su resolución que las escuchas resultan “abiertamente inconstitucionales e inconvencionales” ya que los teléfonos intervenidos pertenecían a personas que no eran sospechosas de ningún delito. Determinó que el resultado de las escuchas no tiene validez judicial, será destruido y no formará parte del expediente.

Sergio Maldonado fue muy crítico con la actitud de Otranto, a quién sacaron de la causa a los pocos meses de la desaparición de Santigo. “En lugar de intervenir los teléfonos de los gendarmes, de Pablo Noceti (por entonces jefe de Gabinete de Ministerio de Seguridad) y otras tantas personas a las que se debió investigar, me investigaron a mí. Al juez le interesó saber con quién hablaba yo y qué decía, pero no le interesó reunirse conmigo o escucharme y tener la delicadeza de preguntarme quién era Santiago”, aseguró.