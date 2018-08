Oyarbide denunció que fue amenazado cuando cerró una causa contra los Kirchner

“Ya van a saber quiénes me apretaron el cogote”, adelantó el juez al salir de los tribunales de Comodoro Py.



El ex juez Norberto Oyarbide rechazó este miércoles la acusación por asociación ilícita, y aseguró que son falsas las acusaciones que hizo Oscar Centeno, del chofer de Roberto Baratta, a la salida de los tribunales.

Oyarbide declaró más de dos horas ante el juez Claudio Bonadio, quien en persona le tomó la indagatoria en la causa en la que fueron detenidos ex funcionarios y en la que ya hay cinco arrepentidos incluido Centeno.

El ex magistrado dijo: “jamás he recibido absolutamente nada” en relación a las supuestas coimas que habría cobrado para cerrar las causas contra ex funcionarios del anterior gobierno.

Contó que recibió amenazas cuando cerró la causa por enriquecimiento contra los Kirchner. “Ya se va a saber quienes me apretaron el cogote”, dijo a los periodistas al salir de la declaración.

Además, negó las supuestas reuniones en restaurantes que figuran en los cuadernos, dijo que las fechas que aparecen en las anotaciones son incorrectas y que cuando se levante el secreto de sumario se va a saber la verdad. Aclaró que sí tuvo reuniones con Baratta, aunque dijo que no conoció al ex ministro de Planificación Julio De Vido.