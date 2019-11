Pampita le contestó a Nicole Neumann: “No hay que escupir al cielo”

La columnista de Nosotros a la mañana dijo que ella no se casaría con alguien que conoce hace dos meses y su colega salió al cruce.

Faltan tres días para el casamiento de Pampita con Roberto García Moritán, y en los se sigue debatiendo sobre la decisión de la modelo y su flamante novio.

Ahora fue Nicole Neumann, quien, en tono de crítica, aseguró que ella no se casaría con alguien al que conoce hace dos meses. “Si me preguntás a mí, yo no lo haría. Yo tardo tres, cuatro meses en presentarle el novio a mis hijas, imaginate si me voy a casar a los dos”, opinó.

Luego de escuchar estas declaraciones en su programa, la conductora de Pampita online le contestó.

“Hay una frase que dice ‘nunca digas nunca’. Hay tantas cosas que uno dice que no haría y después las hacés porque la vida te hace hacerlas así que no hay que escupir al cielo, nunca se sabe, nunca se sabe”, comentó.

Una de las panelistas recordó que Nicole presentó a Facundo Moyano muy poco tiempo después de haberse separado de Fabián Cubero, y Pampita apaciguó el tema: “Yo tengo muchas historias de amor muy lindas que la gente me manda todos los días”.