Pampita, muy sexy en su despedida de soltera

La modelo mostró su costado más audaz junto a sus amigas. Angie Balbiani, Puli Demaria, Soledad Villarreal, Barby Franco, Geraldine Neumann y Julieta Kemble, entre las invitadas de lujo.

Pampita, feliz en su despedida de soltera.

En pocos días, Pampita pasar por el altar con el empresario Roberto García Moritán y dejará la soltería. Por esa razón, sus amigas organizaron una gran celebración. Para la ocasión, la diosa de las pasarelas lució un portaligas y un body blanco muy provocativo.

Pampita, provocativa en su despedida de soltera.

Pampita lució un body blanco muy sexy.

Angie Balbiani, Puli Demaria, Soledad Villarreal, Barby Franco, Geraldine Neumann y Julieta Kemble, entre otras famosas, estuvieron en la gran celebración de la diosa de las pasarelas, que dará el “sí, quiero” el 22 de noviembre.

Soledad Villarreal.

Gege Neumann.

El casamento de Pampita será en el en el Palacio Sans Souci, en San Fernando. La modelo decidió invitar a sus afectos más cercanos a las 18.30 para la ceremonia. Más tarde, la jurado del Bailando 2019 y el empresario recibirán a algunas figuras que fueron invitados a festejar después de la medianoche.

Pampita junto a sus amigas.

Algunos famosos se enojaron porque no fueron invitados a participar de la ceremonia. Entre ellos, Marcelo Tinelli, que le hizo un pase de factura a la diosa de las pasarelas. “Dice ‘vengan’. Esa cosas de ‘vengan’ como diciendo ‘bue’”, comentó el conductor.

Ángel de Brito también se indignó y adelantó que no irá al casamiento. “Yo no voy a ir, no. ¿Cómo voy a ir? Un día, cuando contó, dijo ‘están todos invitados, vengan después de las 12 a bailar’. Yo le dije, ‘invitación de segunda, no. Invitame, sentame en una mesa’. Me dijo ‘No, es que no tengo lugar, si no los invitaría’. Bueno, no pasa nada”, advirtió el periodista.