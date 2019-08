Pampita y los rumores de romance: “Hay algo, vamos a ver qué pasa”

La modelo se despachó con contundentes declaraciones en el programa que conduce.

Pampitafue noticia por varios asuntos en los últimos días. En el inicio de Pampita Online de este viernes, habló uno a uno de los temas.

En las últimas horas corrió la versión de que un nuevo amor llegó a su vida. Primero respondió con una pregunta irónica: “¿En serio?”. Pero ante la insistencia de Luis Piñeyro, terminó reconociendo que alguien llegó a su vida: “Puede ser. Vamos a ver qué pasa. Hay algo”.

En otro tema, negó que Benjamín Vicuña le haya mandado un mensaje diciéndole que “extrañaba la vida familiar” con ella: “No existió ningún mensaje. Absolutamente falso. No me quiero meter ahí. No tengo nada que ver. No hay ningún mensaje de ese estilo. Nuestra relación tiene que ver con nuestros hijos”.

Por último, negó la supuesta pelea con Angie Balbiani, una de sus mejores amigas: “La pelea con Angie está descartada. Mentira. Nunca pasó nada de lo que dijeron. Hubo un mes donde yo corté con todo el mundo porque lo necesitaba. No era algo con ella”.