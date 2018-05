Para contener el dólar, el Central vendió en dos semanas 5 veces lo destinado a Salud para todo 2018

Federico Sturzenegger aseguró que el Banco Central liquidó 9 mil millones de dólares para “suavizar el proceso” de reacomodamiento del mercado.

El titular del Banco Central de la República Aergentina (BCRA), Federico Sturzenegger, aseguró este miércoles que esa entidad liquidó en las últimas dos semanas 9 mil millones de dólares. Admitió además que lo hizo no para contener la disparada del dólar si no para acompañar ese proceso y “suavizarlo”.

“Uno de los roles del Banco Central puede ser acompañar al mercado. Uno no está inteviniendo para decir pongo un parate si no para tratar de suavizar ese proceso, no lo quiere impedir, eso puede lucir como que intervienem pero esto es lo que hace cuaqluier Banco Central del mundo que es ir acompañando los movimientos del mercado. Eso es lo que quiso hacer el Banco Central” aseguró Sturzenegger durante la conferencia de prensa que brindó tras presentar el Informe de Estabilidad Financiera del Primer Semestre 2018.

Sturzenegger negó que haya existido una corrida contra el peso y confirmó la venta de 9 mil millones de dólares de las reservas. Para ponerlo en perspectiva esa cantidad de dinero puesta a disposición del mercado para “suavizar” su proceso de reacomodamiento equivale a 5 veces el presupuesto total destinado por el gobierno de Mauricio Macri a la Salud para este año.

En el presupuesto 2018 se destinaron 46.414 millones de pesos a Salud que al cambio de este miércoles equivalen a unos 1.872 millones de dólares.

Equivale a casi tres lo destinado en materia de Seguridad (95.674 millones de pesos) y al 75% del presupuesto de Nación para la Eduación (163.167 millones de pesos).

Además se podrían haber pagado más de 29 millones de jubilaciones mínimas adicionales.