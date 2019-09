Los músicos harán una version de “Grow Old With Me”, para el nuevo disco del baterista.

Paul McCartney y Ringo Starr, los únicos sobrevivientes de The Beatles, lanzarán una colaboración haciendo un cover de una canción de John Lennon.

El tema estará incluido en el nuevo álbum del ex baterista del cuarteto de Liverpool, titulado “What’s my Name”. La canción seleccionada fue “Grow Old With Me”.

El lanzamiento del álbum está programado para el próximo 25 de octubre de 2019.