Pepe Mujica debuta como actor en Traigan el porro

El falso y delirante documental cautivó a los cinéfilos uruguayos.

El ex presidente de Uruguay Pepe Mujica tendrá una participación en Traigan el porro, un falso documental uruguayo que se estrenará en las carteleras argentinas el 30 de agosto.

El ex mandatario del vecino país hará de sí mismo en esta delirante historia que tiene al frente a los comediantes Alfonso Guerrero y Marcos Hecht. Él será el encargado de enviar a los protagonistas a una difícil misión en Norteamérica: traficar 50 toneladas de cannabis desde Estados Unidos para suministrar a todo el territorio charrúa.

La idea surgió en diciembre del 2013, en medio del debate por la legalización de la venta y el cultivo de marihuana en Uruguay. En cuanto a la trama, el film tiene como gran problemática el abastecimiento de cannabis en todo el país, por lo que envían a un farmacéutico –la marihuana uruguaya se iba a vender en farmacias, según el proyecto de ley–, su madre –verdadera dueña de la farmacia e idishe mame– y un policía uruguayo con adicciones y métodos poco ortodoxos, a una misión secreta a Estados Unidos.

Dado el poco presupuesto para llevar adelante esta idea, crearon la falsa “Cámara uruguaya de la marihuana legal”, un organismo trucho del gobierno con página web, un Facebook con más de 10.000 seguidores y hasta cuentas de email, con las que fueron a Denver, Nueva York y DC haciéndose pasar por los representantes de la legalización en Uruguay.

Gracias a su gran ingenio, y a la suerte de no ser descubiertos, llegaron a juntarse con las máximas autoridades de la marihuana en Norteamérica e incluso terminaron dando conferencias y hablando en paneles importantes.

Una vez terminado su proyecto, los realizadores tuvieron que pedir las autorizaciones correspondientes para poder publicar su trabajo.

El cortometraje se llamó Misión No Oficial en la premiere de Uruguay, pero cuando fue el estreno mundial y quedaron seleccionados para el festival de Santa Barbara, se cambió el nombre a Get the Weed (Traigan el porro).