Pérez Esquivel fue asaltado dos veces en el último año: “No son casualidades”

El premio Novel de la Paz fue víctima de un asalto este jueves en su casa. Este año también habían entrado a robar a la vivienda que tiene en Miramar.



El Premio Nobel de la Paz fue víctima de un asalto en su casa de San Isidro este jueves a las 15.45 cuando uno de sus nietos ingresaba a la vivienda.

Con él, tres delincuentes entraron a la casa, maniataron al Nobel de la paz de 85 años y a su esposa y se llevaron dinero, joyas y cosas de valor.

En un comunicado, la familia del presidente de la Comisión Provincial de la Memoria informó del hecho y relató que “ninguno de los tres (Pérez Esquivel, su esposa y su nieto) fueron golpeados y se encuentran bien”.

El premio Nobel de la Paz ya había sufrido un asalto en el último año

“Estaban bien organizados, no eran principiantes. No es normal que Adolfo y su familia sufran robos domiciliarios, pero en el lapso de los últimos 12 meses hemos sufrido el robo de la casa de Miramar y ahora el de la vivienda en San Isidro, no parecen casualidades”, contaron.

“Se llevaron condecoraciones internacionales. Tuvieron a mi familia de rehén hasta que yo llegué”, dijo Pérez Esquivel en la puerta de su casa a los medios.

“Exigimos a las autoridades Provinciales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo que investiguen lo ocurrido para evitar que vuelva a suceder. Esperamos que esto se pueda esclarecer lo más rápido posible”, agregaron en el comunicado.

Entre las cosas que se llevaron había joyas, 4.500 dólares, 3.000 euros, 3.000 pesos y celulares.