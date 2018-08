Pese al esfuerzo del Banco Central por contenerlo, el dólar volvió a subir y llegó a su récord

La entidad monetaria ya vendió 210 millones de dólares para intentar contener su cotización pero la divisa estadounidense mantuvo su tendencia al alza y cerró a $31,57.

En el inicio de la semana el dólar sube ocho centavos y alcanzó un nuevo récord: 31,57 pesos en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo con el cálculo el promedio de ámbito.com. De esta manera se profundiza la devaluación del peso y el dólar anota su sexta rueda en alza consecutiva.

Para intentar contener una nueva disparada, el Banco Central ofreció 300 millones de dólares de los cuales subastó 210 millones.

“El dólar sigue la misma tendencia de los últimos seis meses. Continuamos con una desconfianza enorme donde todo el mundo se escapa del peso, no lo quieren. Hoy ves que en Brasil está bajando la divisa mientras que en Argentina el Banco Central tuvo que subastar u$s 100 millones para que no siga subiendo, porque ni siquiera logró bajarlo”, aseguró a ámbito.com el operador Christian Buteler.

En ese sentido, sostuvo que no hay que descartar que el Central vuelva a subastar más dólares en la rueda de hoy “porque si se le escapa el tipo de cambio, cuando Brasil lo está bajando, empeora la situación”.

El último viernes la moneda estadounidense se había disparado 50 centavos a 31,49 pesos, en una jornada que volvió a estar marcada por el contexto externo, especialmente con la devaluación del real en Brasil, y por factores locales.

De esta manera, el billete finalizó la semana pasada con un avance del 3,4% (1 peso) tras acumular su quinta alza consecutiva. Asimismo profundizó la pérdida a 11,3% en agosto y se desploma 39,7% en el año.