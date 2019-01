Pico Mónaco mostró su peor cara y maltrató a dos periodistas uruguayas

Este verano, el ex tenista volvió a mostrarse a los besos con Pampita, pero se molestó cuando una periodista uruguaya de Fox Sports le preguntó por ella; La notera terminó llorando a raíz del tenso momento vivido tras la entrevista; Además él se negó a otras notas

Juan “Pico” Mónaco mostró su peor cara al exhibir maltrato verbal hacia dos periodistas uruguayas. A una le negó la entrevista y con la otra se enojó porque le preguntó por su relación con Pampita. Ella terminó llorando.

El extenista, quien se encuentra junto a su novia en Punta del Este -adonde posee un restaurante-, participó de un evento de una marca de relojes en Hotel Enjoy Conrad. Mónaco, quien ahora trabaja como conductor televisivo, arribó algo enojado por las dificultades en el tránsito.

El cruce más fuerte lo mantuvo con la cronista y modelo Stephanie Delay, de Fox Sports, a la salida de la presentación. El aceptó la nota. Delay primero le preguntó por el evento, y Juan contestó sonriente. Acto seguido, aprovechó para hablar de su emprendimiento gastronómico. En la siguiente pregunta, la periodista le consultó por su reconciliación. “A Pampita la vi muy contenta y muy enamorada, y a vos también”, señaló ella. “Sí, sí…”, contestó de manera breve. “¿Encontraste algún anillo para ella acá?”, fue la repregunta. “Ah, no sabía que en Fox Sports se hablaban de estas cosas, pero bueno, sí, estamos pasando un lindo momento y disfrutando mucho. Gracias. Te agradezco”, señaló el tandilense con ironía y terminó la nota.

Cuando la cámara se apagó, Pico descargó su enojo con la joven y su productor. “Nunca más. Nunca más, ¿sabés por qué? Porque es Fox Sports y yo pensé que no me iban a preguntar esto”, reclamó él, en una escena que se vio en la filmación exhibida por Farándula Show. En ese sitio, Delay comentó: “Cuando le pregunté por Pampita, primero se sorprendió y cuando se apagaron las cámaras… la verdad, me sentí mal. Nunca nadie me había tratado de esa forma. Se puso medio agresivo, no reaccionó bien, no estoy acostumbrada a que me traten así. Me sentí muy mal y me puse a llorar. Pensé que estaba todo blanqueado, pregunté algo que ya se sabe y no sé por qué reaccionó de esa forma. Se vivió una tensión que no estuvo buena y no se la deseo a nadie. Primero me habló a mí y después siguió con nuestro productor, a quien le dijo que ‘la cortáramos’. No hubo insulto, pero no fue respetuoso”.

Giannina Silva fue otra víctima del humor de Mónaco. La notera le pidió una nota y el respondió: “No, más tarde, ¿no entendés?”, según ella misma reveló. Además contó: “Fue muy agresivo, yo me sentí violentada. Muchas veces me han dicho que no quieren hablar, pero nunca con esa falta de educación”.