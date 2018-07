Piden censurar “100 días para enamorarse”

Desde un grupo de Facebook denominado “Argentinos por la patria II” realizaron un abierto pedido de censura a la ficción aduciendo que en su contenido hay apología al crimen y a la desviación sexual

Desde un grupo de Facebook denominado “Argentinos por la patria II” realizaron un abierto pedido de censura a la ficción: “ABERRANTE PROGRAMA… Repudiamos a este programa llamado “100 días para enamorarse” aduciendo la difusión del neo marxismo repugnante de las ideologías asesinas del aborto, la ideología de género como algo normal y la destrucción de familias como algo cómico y cotidiano.

La llegada de 100 días para enamorarse a la pantalla de la televisión argentina puso sobre la mesa temas como la diversidad sexual, la identidad de género y el bullying, entre otras temáticas que invitan al diálogo y a una sana reflexión en los hogares. La ficción de Underground la protagonizan Carla Peterson, Nancy Dupláa, Juan Minujín y Luciano Castro.

COMUNICADO DE ARGENTORES:

“Como escribía el franciscano Fray Antonio de Guevara en los albores del Renacimiento: ‘Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza’.

Cuando utilizó ‘cabezas medianas’, sin duda el fraile se refirió a cabezas sin vuelo, mediocres, mentes estrechas donde falta espacio porque la mayor parte ha sido ocupada por la estupidez. Es una buena manera de definir a los intolerantes. Esos que atrasan, van en contra de la evolución de la sociedad, se oponen a la ciencia, son retrógados, oscurantistas, medievales, dogmáticos, ignorantes y, por eso mismo, peligrosos.

Esos que, amparados en palabras como patria, Dios, fe, justicia – que en sus bocas adquieren significados siniestros – no solamente condenan, sino que exigen la desaparición de toda obra que represente ideas distintas de las de ellos.

Los que se apoderan de manera exclusiva y excluyente de banderas que son de todos.

Los que se presentan como elegidos para preservar la integridad de valores que dicen encarnar.

Los que no debaten sino imponen, los que no dialogan sino descalifican, los que no escuchan sino gritan.

Los que encienden hogueras en las plazas y hornos crematorios en los campos de concentración para quemar libros, cuerpos e ideas.

Los que no son capaces de percibir la diversidad.

Los que son enemigos de todo aquello que no sean ellos mismos.

Los que persiguen al diferente.

Los que acosan a las minorías.

Los que se aprovechan de la democracia y la libertad de las redes sociales para envenenar el aire con sus mensajes de discriminación.

Los que viralizan el odio.

Esos, los que piden que desaparezcan nuestras obras y exigen boicot para nuestras ideas, son el huevo de la serpiente y encarnan lo peor del ser humano, su costado más despreciable.

Por todo esto, ARGENTORES luchará contra cualquier forma de discriminación y censura, contra la intolerancia y por la defensa de la libre expresión de todas las ideas”.