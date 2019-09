Polémica por cómo presentaron a Jimena Barón en Córdoba: su descargo

“¿Quién quiere verle el culo a Jimena Barón?”, preguntó un animador en la previa de una presentación.

Jimena Barón se presentó este fin de semana en Villa Carlos Paz en los festejos por el Día de la Primavera. En la previa, el presentador Andrés Manzur eligió presentarla de forma machista, generando controversia: “¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón esta noche? Ella lo va a mostrar sin ningún problema, así te lo digo. Ella hace alarde. Vos fijate cuando cante un tema que se da vuelta enseguida, y la gente va a delirar”.

Las frases generan un gran repudio, incluyendo comunicados en contra de colectivos feministas. Por otra parte, el presentador recibió algunos apoyos como el de Nicole Neumann, quien aseguró que “eso es lo que vende Jimena”. La cantante se refirió al respecto con un vivo de Instagram.

“No está bien que me presenten como un culo. No está bien que la arenga hacia el público sea si tienen ganas de verme el ojete o no y que tiren el comentario de que yo no voy a tener ningún problema”, inició la cantante.

“Sé que el tema se habló en televisión y se hicieron algunos comentarios (sic). A mí me sorprende que en el 2019 sea un tema el culo de una mina. Mostrar el culo, mostrar una personalidad sexy, sexual. Me aburre, me parece un tema antiguo”, afirmó Barón.

Barón se definió de forma contundente: “Soy una persona normal que muestra el ojete, que gusta coger, que le gustan los hombres, que le gusta mostrarse. Que lo vive con libertad. Punto. Después, traten de ser respetuosos al presentarme. Soy una artista, soy una cantante. Entiendo chabón si te gustó mucho mi culo que hayas quedado como obnubilado, pero no va”.