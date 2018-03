Polémica por pintadas acaparó la inauguración de la Semana de Malvinas y se suspendió la sesión del Concejo en la Carpa de la Dignidad

La inauguración de la Carpa de la Dignidad y la semana de Malvinas en la zona de los monumentos en la costa de Río Grande se llevó a cabo esta mañana con la presencia de veteranos, autoridades provinciales y municipales, además de vecinos. Justamente ese espacio además iba a ser escenario de una sesión del Concejo Deliberante, algo que nunca había ocurrido, posibilidad que se vio interrumpida por una polémica en torno a pintadas que aparecieron cerca de la carpa.

En la bicisenda que transcurre sobre el lateral de la Avenida Elcano aparecieron pintadas con la frase “Nunca más” y un pañuelo alusivo a las madres de Plaza de Mayo, cuestión que fue impulsada en distintos lugares de la ciudad durante el fin de semana para recordar el Día de la Memoria. Ese sería el motivo que había enojado a los veteranos de Malvinas, que habrían decidido no prestar el espacio para la sesión.

Todo estaba en veremos teniendo en cuenta que los concejales aguardaban que finalicen las recorridas por la carpa para poder dialogar con los veteranos y aclarar el malentendido para poder levantar el cuarto intermedio.

La concejal Laura Colazo señaló al respecto en Fm Aire Libre “me encantaría poder sesionar acá porque creo que es una manera de rendirle un homenaje simbólico desde el Concejo Deliberante a todos los veteranos y sobre todo los que ya no están”.

Respecto a las pintadas de la polémica afirmó que “es una situación que lamentamos porque no queremos para nada que se le falte el respeto a la memoria de los caídos y esperemos que se produzcan las aclaraciones correspondientes, era gente de la Cámpora, así que esperamos que pronto se aclare”.

En tanto la concejal María Eugenia Duré, a cuyo sector atribuyeron dichas pintadas, dijo al mismo medio que “nos hemos comunicado hoy temprano con Roma Alancay y el Centro de Veteranos para repudiar y expresar el descontento que le he manifestado al Presidente del Centro y la tristeza también, porque no es lugar, las organizaciones a las cuales pertenezco no fueron parte de esas pintadas, que tienen que ver con las actividades que se habían programado para el 24 de marzo”.

“Quedamos en reunirnos porque las dos organización a las cuales pertenezco y que si estuvieron realizando una actividad el sábado por la Mañana en la Plaza Almirante Brown fue con previa autorización por parte del Municipio, como era la actividad”, añadió.

Pero aclaró que “no fueron parte estas dos organizaciones de las pintadas que se realizaron en inmediaciones del monumento, yo me enteré ayer por la noche cuando recibí el llamado del Presidente del Concejo, luego de la multisectorial que organizó las actividades”.

“El descontento que tengo y la tristeza es por las pintadas cerca del monumento porque no estaba autorizado y no sabemos quien lo realizó, lo repudio y estoy entregando una nota al Centro de Veteranos, lo hablé con ellos y la idea es reunirnos”, dijo Duré y lamentó que “mi nombre circula por todos lados y lo lamento porque no tengo nada que ver en absoluto y la gente de las organizaciones a las que pertenezco tampoco”.

Finalmente luego de las disculpas presentadas por los concejales a los veteranos en una improvisada reunión en el lugar, la situación se destrabó y los veteranos permitieron realizar el evento en el lugar. Sin embargo los concejales resolvieron suspender la sesión debido a la polémica generada.