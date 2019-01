Pratto quiere seguir en River: “No me voy a ir tan rápido, a menos que me echen”

El Oso recibió varias ofertas del exterior con cifras importantes, pero avisó que pretende seguir en el Millo

Por más que lo tenten, sigue en Núñez… Lucas Pratto, delantero y uno de los pilares del River campeón de la Copa Libertadores de América 2018, recibió muchas ofertas por sus goles. De varios países se interesaron por los servicios del Oso y en el Millo muchos se preocuparon; pero para tranquilidad de todos, el atacante le bajó el pulgar a los interesados y avisó que llegó a River para quedarse.

“No me voy a ir tan rápido, a menos que me echen. Este año fue bueno, esperamos poder mejorar y seguir ganando cosas este año para que la gente se quede más tranquila todavía. Yo me sentí muy bien desde que llegué, tuve altibajos como todo el equipo, pero el segundo semestre tanto en lo personal como lo colectivo fue lo mejor de River y logramos el objetivo”, comentó Pratto en diálogo con TyC Sports.

El goleador pisó Núñez a principios de 2018 a cambio de 11 millones de dólares y recibió muchas críticas porque su rendimiento no fue acorde a las cifras, pero mantiene la calma. “Mientras el técnico, mis compañeros y el cuerpo técnico sepan lo que yo hago, yo estoy tranquilo”, expresó.

“La oferta de River es muy buena”

En los últimos días, el nombre del mediocampista colombiano Luis Díaz, uno de los pilares de Junior de Barranquilla, sonó fuerte por Núñez para reemplazar al Pity Martínez y hasta hubo una oferta por su fútbol.

“Junior quiere contar conmigo, pero la propuesta de River es muy buena”, soltó Díaz, de 21 años en diálogo con la página Win Sports. Y agregó: “Es un tema que están manejando los directivos y mi representante. Esta tarde se reunirán y esperemos que se tome la mejor decisión para mí y para el club”.

Además, Díaz contó que estuvo hablando con su compañero Teo Gutiérrez sobre lo que significa el mundo River. “Hablé con él sobre lo que es River y me habló de buena manera del profe (Gallardo), de la hinchada y de la ciudad”, expresó.