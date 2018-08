Presentan un proyecto en la Legislatura para declarar el 21 de agosto como el “Día de las Futbolistas”

Lo presentó la legisladora Andrea Conde. Este martes se armó una campaña en las redes para dejar de invisibilizar el fútbol femenino y que las futbolistas también tengan su día.

Quieren declarar el 21 de agosto como el Día de las Futbolistas

El 21 de agosto de 1971, un grupo de mujeres desafió las costumbres de la época. Juntaron plata como pudieron, se cosieron las camisetas y se fueron a México a competir en un mundial femenino. Argentina derrotó 4 a 1 a Inglaterra y se convirtió en la selección de heroínas y pioneras del fútbol femenino en el país.

Esta historia es muy poco conocida y es por eso que el fútbol femenino quiere declarar el 21 de agosto como el Día de las Fútbolistas para que el fútbol femenino deje de estar invisibilizado.

Se trata de un proyecto que presentó Andrea Conde, legisladora de Nuevo Encuentro, en la legislatura porteña pero no obtuvo el apoyo suficiente para ser tratado. Es por eso que la organización Pioneras del Fútbol Femenino inició una campaña este martes en las redes sociales para visibilizar la historia de las mujeres en el deporte más importante del país.

EN 1.971 LA SELECCION ARGENTINA FEMENINA DE FUTBOL LE GANO 4 A 1 A INGLATERRA EN EL MUNDIAL . MILES DE MUJERES JUEGAN AL FUTBOL HOY . ELLOS YA TIENEN UN DIA DEL FUTBOLISTA . NOSOTRAS NO . QUE EL 21 DE AGOSTO SEA EL DIA DE LASV FUTBOLISTAS . LO QUE NO SE NOMBRA NO SE VE .

“Buscamos considerar este día para que quede en la memoria de la historia del fútbol, porque así como estamos hoy, la historia parece que la escribieron sólo los hombres. Nosotras también tenemos historia, nuestras heroínas”, contó a minutouno.com Mónica Santino, referente del fútbol femenino.

“El 14 de mayo se celebra el día del futbolista en homenajea al recuerdo del gol emblemático de Ernesto Grillo contra Inglaterra en 1953. Nosotras necesitamos nuestro día porque ese día sólo habla de hombres”, dijo Santino y agregó:

“Necesitamos de un día que hable de las mujeres para empezar a hablar de equidad de género en el deporte”, concluyó.