Procesaron a Scioli por irregularidades en la construcción de las UPA

El fiscal Álvaro Garganta citó al ex gobernador a indagatoria por negociaciones incompatibles con la función pública.



El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y su ex ministro de Salud, Alejandro Collia, fueron imputados y citados a prestar declaración indagatoria ante la fiscal penal de La Plata, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras para la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA).

La investigación había sido iniciada a partir de una denuncia de Elisa Carrió. El fiscal investiga la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) en distintos puntos de la Provincia, para las que el gobierno provincial destinó en su momento más de 117 millones de pesos.

La audiencia será el 3 de mayo a las 10.