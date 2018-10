Qué es Alibrate, la red social creada por un argentino con 75.000 usuarios

Apunta al público amante de la literatura y ya tiene más de 75 mil usuarios en menos de un año de vida; todos sus detalles en esta nota

La probabilidad de encontrar en una cena a varios amigos que hayan leído un mismo libro no es muy alta, de ahí que el argentino Carlos Tramutola tuvo la idea de crear “Alibrate”, una red social para amantes de la literatura que comenzó a ganar terreno en España y en la que se pueden recomendar, compartir experiencias y calificar obras entre lectores del mundo de habla hispana.

“Hay mucha gente que a la hora de elegir un nuevo libro quiere saber más qué le paso a otras personas de su misma edad, o con los mismos intereses, que lo que opina un crítico literario”, afirmó Tramutola.

A sus 44 años, este ex ingeniero apasionado por la lectura dejó su cargo de gerente de Desarrollo Social en la multinacional Techint para fundar Alibrate, la primera red social de lectores en español, que en diez meses de existencia sumó más de 75.000 usuarios en todo el mundo.

“Somos una comunidad de lectores, gente que ama leer y que está todo el tiempo buscando su próximo libro. El objetivo es finalizar el año con 100.000 usuarios y España es uno de los países con más potencial, porque aquí el sector editorial publica cada año 86.000 títulos, el doble de libros que Argentina (27.000) y México (28.000) sumados”, remarcó.

Respecto de su ambicioso plan, Tramutola explicó: “Leí muchos libros y novelas que no me gustaron y siempre me preguntaba cómo podía ser que no conociera a más gente que los haya leído”.

“Quizás hay 5.000 personas que leyeron un determinado libro que están diseminadas por todo el mundo, entonces pensé que la tecnología podía servir para conectarlas”, enfatizó el fundador de esta nueva red social en la que los usuarios pueden convertirse en “influencers” del mundo literario, igual que en Instagram o Twitter.

En Alibrate, el lector arma su propia biblioteca virtual, califica libros, hace comentarios y reseñas y también puede seguir a otros lectores y tomarlos como referencia.

“Es muy fácil. Entras y armas tu perfil, marcando tus preferencias, los géneros y autores que te gustan y la propia red te recomienda listas y personas con gustos similares. También hay un buscador donde aparecen los títulos con las reseñas de otros usuarios”, comentó Tramutola.

Asimismo, a través de esta comunidad virtual, los que comparten pasión por la lectura pueden enterarse de actividades literarias como el lanzamiento de nuevos libros u otro tipo de eventos organizados por las editoriales.

“Hay mucha gente que nos pregunta por qué no ofrecemos descargar un libro gratis, pero les respondemos que el derecho de autor es para nosotros un límite infranqueable. Sí se pueden descargar libros de dominio público, como ‘El Quijote’, o ‘La Odisea de Homero’”, apuntó.

Tramutola no sabe muy bien hacia donde evolucionará su red social, aunque tiene claro que quiere conquistar el mercado de habla hispana y abrirse a nuevos formatos literarios y narrativas, como la poesía en Internet, que se expande entre el público joven.

“Los jóvenes están reinventando la poesía. La literatura se va a transformar en los próximos años, todo cambia muy rápido y hay que estar abierto”, subrayó el emprendedor argentino.