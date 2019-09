Quiénes fueron los famosos de Hollywood que actuaron en “Friends”

Un selecto grupo de estrellas de Hollywood, del mundo de la moda y la música participaron como invitadas a algunos episodios de la serie.

“Friends” cumple 25 años de su estreno y es un gran momento para recordar a aquellas “estrellas invitadas” que formaron parte de la exitosa serie. Durante las diez temporadas desfilaron una amplia gama de famosos que adornaron la pantalla con su presencia y le dieron continuidad a una historia que los llevó a interpretar desde personajes con relaciones de cercanía importantes para los protagonistas hasta roles sin gran importancia para la continuidad de la historia.

Entre las celebridades más destacadas que pisaron el set de grabación de encuentra Sean Penn, ganador de dos Oscar, que interpretó en dos episodios a Eric. Su primera aparición es como novio de Úrsula, la hermana de Phoebe, quien se da cuenta de que su gemela lo engaña y decide contárselo. Al poco tiempo empiezan una relación, pero la terminan por lo raro de la situación.

Otro ganador de dos premios Oscar que apareció en la serie fue George Clooney. El actor fue invitado en la primera temporada junto a Noah Wyle, cuando ambos eran estrellas de E.R., e interpretaban justamente a dos médicos que salían con Monica y Rachel, que habían cambiado sus nombres porque esta última necesitaba atención médica y no tenía seguro.

Julia Roberts fue otra de las estrellas invitadas y en un capítulo de alto vuelo que también tuvo la presencia de Jean-Claude Van Damme. Julia hace el papel de Susie, una ex compañera de colegio de Chandler que se le insinúa ardientemente para tener una cita soñada, incluida con relaciones en el baño de un restaurante, pero para eso el señor Bing tenía que usar la ropa interior de ella. Lo que él no sospecha es que Susie le quitaría la ropa y huiría como una venganza por levantarle la falda en la escuela y haberla hecho ser “Susie Calzones” hasta los 18 años.

En pleno matrimonio con Aniston, Brad Pitt fue parte del elenco en un capítulo bajo el nombre de Will Colbert, un ex compañero de escuela de Monica y Ross que llega de invitado a la cena del Día de Acción de Gracias. Rachel no lo recuerda, pero Will le guarda rencor por haberlo molestado por su sobrepeso escolar. Ella le argumenta que nunca había hecho nada contra él, pero Monica le recuerda que ella había esparcido el rumor de que Ross salía con una bibliotecaria cincuentona, lo que resulta ser cierto.

Robin Williams protagonizó un breve, pero desopilante paso por Friends junto a Billy Crystal. Mientras los amigos conversaban en su acostumbrado sillón del Central Perk, los dos invitados les piden un espacio para sentarse junto a ellos mientras Williams le cuenta a Crystal sus sospechas de la infidelidad de su esposa con el ginecólogo. La charla termina por captar el interés de los muchachos, quienes no podían creer lo que oían y veían cuando Crystal confirma el engaño, pero con la corrección de que el amante de su mujer era él.

Todo el mundo sabía que Joey no era un buen intérprete, pero se esforzaba para ser el mejor. En el rodaje de una película, Gary Oldman interpreta a Richard Crosby, un experimentado actor que para pronunciar bien escupe la cara de Joey. “El énfasis distingue a un buen actor y cuando enfatizas, escupes”, lo que termina por convencer al incrédulo Tribbiani. Así, ambos logran rodar una escena, felicitada por el director, en donde cada pronunciación va acompañada de buenas dosis de saliva.

Aunque la participación de Helen Hunt en Friends se remite a unos segundos durante un episodio de la primera temporada, su rol fue parte de un crossover con Mad About You, de la que era protagonista. Su personaje Jaime Buchman junto a Fran Devanov entran al Central Perk y confunden a Phoebe con Ursula, su hermana gemela, quien era una torpe mesera en la serie de Hunt. Esta fue la primera vez que en Friends se conoce que el personaje de Lisa Kudrow tiene una hermana idéntica.

Otros personajes que pasaron por el set de Friends fueron Charlie Sheen, Tom Selleck, Reese Witherspoon, Bruce Willis, Ben Stiller, Hugh Laurie, Susan Sarandon, Danny DeVito.

También lo hicieron Jeff Goldblum, Winona Ryder, Alec Baldwin, Christina Applegate, Jason Alexander, Hank Azaria, Elle McPherson, Jon Favreau, Dakota Fanning.

Kathleen Turner, Isabella Rosellini, Jennifer Grey, Chris Isaak, Chrissie Hynde, Jay Leno, Morgan Fairchiled, Brooke Shields, Freddie Prinze jr., Jane Lynch, Selma Blair, Anna Faris, Ralph Lauren, Jennifer Coolidge y Sarah Ferguson.