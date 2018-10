Quilmes: asesinaron a una jubilada a golpes en su casa

Primero intentaron estrangularla con una cuerda y luego le destrozaron el cráneo, aparentemente con la culata de un arma. El cuerpo sin vida de la mujer, de 64 años, fue hallado por su hija. Analizan cámaras de seguridad .

Una jubilada de 64 años fue brutalmente asesinada a golpes en la cabeza dentro de su vivienda de Quilmes Este, hecho que la Justicia caratuló como “homicidio en ocasión de robo” debido a que “dieron vuelta” las dos habitaciones de la casa.

Sin embargo, ninguno de los ingresos a la propiedad se encontraban forzados ni tampoco se pudieron acreditar faltantes de valor, por lo que no se descarta otro móvil del crimen y, al mismo tiempo, se analizan diversas cámaras de seguridad privadas de la cuadra que podrían ayudar resolver el misterioso caso.

El domingo al mediodía, la hija de la víctima se trasladó hasta el domicilio de su madre, ubicado en la calle Alvear casi Castelli, preocupada porque no le respondía los mensajes desde hacía varias horas.

Al entrar, se topó con un horroroso panorama: su cuerpo sin vida yacía en el suelo con signos de extrema violencia.

Consternada, la joven llamó al 911 y, de inmediato, arribaron móviles policiales y una ambulancia del SAME Quilmes. Pero ya era muy tarde para los médicos, la jubilada llevaba cerca de 20 horas fallecida. Todo el trabajo era para los forenses, quienes confirmaron que se trataba de un asesinato cargado de brutalidad.

Horas más tarde, la autopsia, realizada en la morgue judicial de La Plata, arrojaría detalles escalofriantes.

“Primero intentaron estrangularla con una soga, pero la causa de la muerte fue hundimiento de cráneo. Tenía múltiples golpes en la cabeza, uno de ellos, el más violento, fue el que la terminó por matar”, detalló a El Quilmeño uno de los investigadores de la causa.

Los pesquisas creen que el o los homicidas utilizaron un arma para golpear en la cabeza a la jubilada.

“En la escena del crimen encontraron un trozo de la empuñadura de un revolver, que podría haberse roto mientras la agredían”, agregó el vocero.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo del fiscal Ariel Rivas. La principal hipótesis apunta que la víctima fue asesinada por uno o más delincuentes que ingresaron a robar a su vivienda.

No obstante, habrá que esperar el resultado del análisis de las cámaras de seguridad de propiedades linderas a la casa de la jubilada. “Revolvieron las dos habitaciones pero no robaron objetos de valor, por eso no se descartan otras posibilidades”, señaló el investigador consultado.