Quilmes: una mujer fue a una entrevista de trabajo y desapareció

Le dijo a su hermana que iba a encontrarse con una señora que le había ofrecido empleo como niñera, pero desde el 2 de mayo su familia no supo más nada de ella.



Una mujer está desaparecida desde el 2 de mayo cuando le anunció a su hermana melliza que se iba a encontrar con una mujer que le había ofrecido un trabajo como niñera. Se trata de Soledad Jaqueline Enriquez, mamá de cinco hijos que vive en Quilmes.

Según explicó Rosa Patricia Enriquez se habría tomado el tren en la estación de Quilmes. “Estamos recorriendo todo el barrio, pero desde la estación nos dijeron que no hay cámaras asi que no sabemos qué pasó. Según había dicho iba a tomar el colectivo 218 pero no sabemos si se lo tomó o no llegó ni a eso”, contó su mamá en declaraciones a minutouno.com.

La mujer salió de su casa temprano en la mañana y cerca de las once su teléfono comenzó a dar apagado. “No sabemos nada más. Ella iba a buscar un trabajo porque estaba desempleada pero no sabemos que pasó”, agregó.

La mujer confirmó que el mismo miércoles hicieron la denuncia a la comisaria 1° de Quilmes y que rápidamente el caso lo tomó la DDI de Quilmes.

Estaba vestida con un pantalón rosado de joggin, campera roja y zapatillas rosadas de lona. Cualquier información la familia pide comunicarse al 1159768495-