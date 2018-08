Rechazaron la excarcelación de Núñez Carmona, ex socio de Boudou

El ex socio del ex vicepresidente de la Nación fue condenado a cinco años y medio de prisión por el caso de la ex Ciccone. Seguirá preso.



El Tribunal Oral federal 4 rechazó excarcelar a José María Nuñez Carmona, ex socio del ex vicepresidente Amado Boudou, que este martes fue condenado a 5 años y medio de prisión por el caso de la ex Ciccone Calcográfica.

La resolución fue dictada a pesar de que el fiscal Marcelo Colombo había dictaminado a favor de la liberación.

Este miércoles, el mismo tribunal había rechazado excarcelar también al ex dueño de la gráfica, Nicolás Ciccone, quien seguirá preso pero bajo arresto domiciliario.

Cabe recordar que también los jueces hallaron culpable a Boudou de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública concurrente en forma ideal y lo sentenciaron a la pena de 5 años y 10 meses de prisión.