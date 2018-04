Reclamo de Pratto para Sampaoli: “Me llamó la atención que no me llamara”

En medio de la polémica por los delanteros de la Selección, el Oso recordó que el DT lo había querido para Sevilla y que pasa un buen momento en River.

El delantero de River Lucas Pratto pide pista en la Selección Argentina y se lo reclamó al DT Jorge Sampaoli: “Hay que preguntarle a él por qué no me tuvo en cuenta. Creo que cuando agarró yo estaba en un gran nivel y me lo merecía por lo que había hecho en la Selección y por lo que estaba haciendo”.

Lucas Pratto

“Este año no he hecho todos los goles que todos esperaban desde que llegué a River y él debe ver eso”, apuntó en diálogo con goal.com. “Me llamó la atención que Sampaoli no me llamara porque él mismo me quiso llevar a Sevilla cuando yo estaba en Brasil”, recordó.

Respecto a los reclamos de recambio en el ataque de la albiceleste, declaró: “A mí el Pipa y el Kun me encantan. Los van a criticar porque son los que tienen que hacer los goles y lamentablemente en los últimos partidos a Gonzalo le ha costado”.

“Hoy creo que al estilo de la Selección ahora el más adecuado es Agüero, por lo dinámicos que son los equipos de Sampaoli, reconoció y agregó: “Si vos me preguntás, me encantan los dos, no puedo elegir entre los dos porque son jugadores que me gustan mucho”.