Ricardo Centurión y un nuevo escándalo extrafutbolístico por “tomar demasiado”

El mediocampista fue sorpresivamente al banco de Racing en Tucumán y el presidente del club, Víctor Blanco, admitió que se trató de un problema de conducta. “Hablaremos con Legales para definir la sanción”, agregó.

Llamó la atención ver a Ricardo Centurión, una de las figuras de Racing, sentado en el banco en el debut del equipo de Eduardo Coudet en la Superliga, aunque el misterio fue develado y todo se debió a un problema de conducta.

El encargado de confirmarlo por el propio presidente del club, Víctor Blanco, quien relató: “Centurión cometió un error. Pasará a la parte de Legales para ver la sanción que le corresponde”.

“Él tiene que cumplir profesionalmente los deberes con el club. Es jugador de Racing todo el día y toda la noche, no solamente los 90 minutos”, agregó en diálogo con el programa partidario Esto es Racing.

Consultado sobre el problema puntual que sucedió con el mediocampista de 25 años, el dirigente puntualizó: “Son adicciones. Por la información que tengo es de haber tomado demasiado. Si vos tomás o te acostás tarde al otro día no rendís igual. Él es un profesional y tiene que tomar nota de esto”.

Finalmente, Blanco dejó entrever que todavía no se sabe si Centurión podrá seguir en el club: “Nosotros lo queremos, pero al 100 por 100. Si no, lamentablemente, no es el jugador que fuimos a buscar”.