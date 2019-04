Roberto Lavagna se distanció de Sergio Massa: “Es un proyecto completamente distinto”

El ex ministro de Economía le puso un freno a un acuerdo electoral con el líder del Frente Renovador y “está tomando un camino particularmente partidista”.



“Tenemos proyectos distintos”, dijo Roberto Lavagna en respuesta a la invitación de Sergio Massa, que lo llamó a competir en la interna del PJ para definir las candidaturas de cara a las elecciones presidenciales. “Yo busco consensos; él, un gobierno de un partido”, afirmó.

“Estamos en una etapa de buscar consensos. No se trata de ganar las elecciones, sino de crear las condiciones para gobernar un país que está estancado hace mucho tiempo”, planteó Lavagna. “El punto central no es ganar una elección, sino que se pueda gobernar. El que gana se confunde porque piensa que tiene todo el poder y que gobierna para siempre”, dijo Lavagna.

El ex ministro de Economía tomó distancia del ex intendente de Tigre al asegurar que el de Massa es “un proyecto completamente distinto” al suyo: “Uno es de una interna dentro de un sector de un justicialismo; el otro, en el que estoy trabajando, es de formar consensos para gobernar. Imagínese una interna del justicialismo que después se da vuelta e intenta imponerle el candidato que se eligió en esa interna al resto de los sectores, como radicales y socialistas. No estoy buscando un gobierno de partidos. En todo caso será un gobierno de transición”.

“El acuerdo (con Massa) se va desdibujando. Él va tomando un camino más estrictamente partidista, no el de juntar voluntades”, aseguró en diálogo con La Mirada Despierta.

Lavagna manifestó que su objetivo es formar un frente electoral nuevo y “mucho más amplio” por fuera de Alternativa Federal: “La idea es ver cómo juntamos voluntades de parte del justicialismo, el radicalismo, el socialismo, el GEN, formaciones provinciales, sindicatos, empresarios y gente de la sociedad civil que comprende que estamos llegando a un límite. La demanda está, existe. El tema es si somos capaces de construirlo. Acá no hay nadie que vaya a tener el poder”.

Además explicó que ese frente “todavía está en proceso de formación porque el justicialismo tiene distintas discusiones internas y los radicales esperan su convención”, entre otros factores.