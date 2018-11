Ronnie Arias confesó por qué dejó la cocaína: “No tenía plata”

Durante una entrevista en la que presentó “Fama, cómo ser una estrella pop”, su nuevo libro, el conductor reveló cómo fue soltando algunos vicios

Ronnie Arias es uno de los conductores que nunca se pone el casette a la hora de las entrevistas y ahora en una charla con el portal Teleshow respondió todas las preguntas de una extensa entrevista en la que habló sobre diferentes etapas de su vida, y remarcó su peor pasado. Ronnie estuvo bajo el contexto de la presentación de su primer libro: FAMA, cómo ser una estrella pop.

“Tardé dos años en hacerlo, un año para escribirlo, un año para hacer toda la estética”, expresó sobre le material que refleja una mezcla de fanzine punk de los 70 con revista de estrella pop de los 80.

Además, aclaró que en su libro relata varias verdades y manifestó: “Tengo un gran sentido del humor sobre mi persona. Lo que traté es que la gente pueda absorber esa pequeña tragedia cotidiana de clase media desde el lugar del humor. Sé que estoy contando cosas que, a lo mejor, para la gente son fuertes. Pero me parece que hacer un grotesco de esa situación hace que la gente pueda asimilar el dolor propio desde otro lugar”.

Luego, fue más reflexivo y apuntó a la pregunta del entrevistador sobre la cocaína y respondió: “No puedo fumar. A lo mejor darle un beso en alguna fiesta, ¿viste? Pero no puedo. Son cosas que ya no puedo. Es más, descubrí que hay un montón de cosas que me dan acidez y que tampoco puedo comer porque me afectan a la voz”.

Para finalizar, Arias sostuvo que dejar la cocaína fue una decisión inmediata, y ante la pregunta del argumento de su decisión, manifestó: “Porque no tenía plata. Hay un momento que tiene que ver con esto de los 30 que vos decís, en el que uno tiene que tomar una determinación. ¡Tenía que laburar, tenía que hacer algo con esta puta vida, con este talento que Dios me había dado!” Y cerró con convicción: “Lo que hice fue separarme de todos mis amigos, encerrarme en mí mismo”.