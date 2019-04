Santiago del Moro será intratable con el que aspire a millones

Desde las 21.15, quien fuera referente de América se hará cargo del exitoso formato que popularizó Julián Weich;. “Que regale dinero en este contexto es un compromiso social”, afirmó convencido

Llegó el Día D. Hoy a las 21.15 hs por la pantalla de Telefe debuta Quién quiere ser millonario, con la conducción de Santiago del Moro. Se trata de un programa de preguntas y respuestas éxito en más de 120 países en el mundo, en el que un participante puede ganar hasta 2 millones de pesos en efectivo.

Con el mismo formato que tenía el programa que conducía Julián Weich y con el cual también se filmó una película con el mismo nombre ganadora del Oscar en 2008 dirigida por Danny Boyle, el envío es un exitoso ciclo de preguntas y respuestas, que es un formato probado en más de 120 países, en el cual un participante puede ganar hasta 2 millones de pesos en efectivo. Para convertirse en millonario, se deberán responder correctamente 15 preguntas de dificultad ascendente y hasta hay una posibilidad de retirarse antes con el dinero ya ganado hasta ese momento.

Julián Weich había debutado con este formato en 2001 y ahora es Santiago del Moro quien vuelve al aire en otro año de una Argentina en llamas. “Que haya un programa de televisión que regale todos los días 2 millones de pesos en este momento de crisis tremenda que estamos viviendo es un aspecto de compromiso social, te diría”, dijo Del Moro.

Para el conductor, Quién quiere ser millonario significa “un desafío, empezar una nueva etapa con otra gente y otro canal, todo nuevo, pero fue algo que se dio paulatinamente. Fue algo muy hablado en su momento cuando me fui de América y poco a poco llegamos a definir que me iba en diciembre. Ahí empezamos a evaluar proyectos en Telefe, hasta que llegó ¿Quién quiere ser millonario?, que era un programa que ya había pensado el canal para mí hace un tiempo y yo soñaba con hacerlo”.

Formato famoso en el mundo, ¿preguntar quién quiere ser millonario en una Argentina con crisis social no dispara otro tipo de necesidades urgentes en la gente? Santiago responde: “El programa tiene más de veinte años y lo tomo desde otra manera, desde otra óptica. Me parece que el hecho de que haya un programa de televisión que todos los días regale o ponga en juego dos millones de pesos en este momento de crisis tremenda que estamos viviendo, es un aspecto de compromiso social, te diría. Cuando empezamos a probar el programa, vino gente que no es que necesitaba la plata para ir a Disney, cambiar el auto o agrandar la casa, sino para hacerle frente a enfermedades, o reencontrarse con hermanos o poder viajar a la tierra de los padres”. Finalmente comenta que “no me imaginé este salto, yo lo soñé”.