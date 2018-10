Se acaba lo que se daba: hay fecha para que WhatsApp empiece a bombardearte con publicidad

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas del mundo, y aun así, Facebook no pudo encontrarle la vuelta para hacerla rendir dinero. Es decir: no le está dando ganancias a la red social, aunque parezca difícil de creer. Pero eso está muy cerca de cambiar.

Una de las ideas no es tan novedosas era hacer que la publicidad llegue a la app, aunque hasta el momento no había confirmación oficial al respecto. Bueno, desde ayer, sí hay.

La idea de los anuncios es que no invadan los chats para que te dejen usar la aplicación como lo has venido haciendo hasta ahora. Por eso, estos llegarán directo a los estados, algo como lo que ya puedes ver en las historias de Instagram.

Estos avisos y spots empezarían a llegar el próximo año, aunque todavía no se conoce exactamente fecha de su aparición oficial.

De lo que dijo Colombo puede deducirse que no va a ser tan malo como suena. Si no, siempre estará Telegram como alternativa.

