Se agravó la salud de Santiago Bal: está en terapia intensiva y “su cuerpo no le responde”

Carmen Barbieri contó detalles de la salud de su ex marido, luego de visitarlo en la clínica.

Santiago Bal (83) debió ser internado en terapia intensiva por una complicación respiratoria que podría ser neumonía.

Carmen Barbieri brindó un móvil a la salida de la clínica y contó detalles del estado de salud de su ex marido. El cuadro es delicado ya que tiene epoc, pasó por 18 operaciones a causa de un cáncer y una gripe podría llegar a ser fatal. Por eso, los médicos lo atienden y luego preescriben una internación ambulatoria.

“Está triste, no quiere que lo vean en este estado. Es la primera vez que bajó los brazos, siento que ya no tiene ganas de seguir luchando”, aseguró Barbieri.

“No puede hablar porque no tiene fuerzas, no tiene suficiente oxígeno para decir una palabra de corrido. Hoy amaneció mejor, entonces le pusieron una mascarilla más liviana. No come casi nada, está con suero, con antibióticos por su problema bronquial, que todavía no saben qué es. No sé si es neumonía. Están haciéndole los últimos estudios. No está grave, está estable. Acá se puede contagiar de otra cosa. Está débil, y un resfrío puede matarlo”, explicó.

Luego dijo que “el cuerpo no le responde” y que si bien tiene 86 años, su salud es de alguien mucho mayor. “Está arruinado por tantas enfermedades y complicaciones”, sostuvo.

Sobre el estado anímico del capocómico, Carmen describió que “está cansado, de mal humor y muy triste”. “Me agarró la mano y se puso a llorar como un nene, y me partió el corazón. Se ve en terapia, quiere irse y sabe que no puede. No se puede levantar ni caminar”, detalló.