Se desactivó el paro de pilotos y hoy habrá vuelos tras el acatamiento de la conciliación obligatoria

Tras una hora de incertidumbre, los sindicatos de aeronáuticos acataron la medida dictara por la Secretaría de Trabajo

Finalmente y tras horas de incertidumbre, los sindicatos de aeronáuticos acataron la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo 15 días y mañana habrá vuelos. De esta forma, se logró desactivar el paro de pilotos de 48 horas anunciado para el jueves y el viernes y se convirtió en una pequeña victoria para el Gobierno.

Dos semanas será el plazo que estipula para que se abra una mesa de negociación entre los gremios y el Gobierno, por las fuertes diferencias en torno a la política aerocomercial de Cambiemos.

La medida había sido solicitada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a la Secretaría de Trabajo. En declaraciones a radio La Red, Guillermo Dietrichaseguró que la normativa de la ANAC para pilotos extranjeros “es para simplificar la llegada de gente que tiene la licencia para volar, para que el trámite sea más sencillo y menos engorroso”.

Además, sostuvo: “Andes tomó dos pilotos argentinos que estaban afuera y volvieron, Norwegian diez y Flybondi nueve; ¿por qué estos pilotos no trabajaban en Argentina? Porque el sindicato no los dejaba: porque habían trabajado en Aerolíneas (Argentinas), no respetaron un paro, entonces les pusieron la cruz para que no trabajen más”, cuestionó.