Se estrenó la segunda parte de ¡Mamma mía!, el clásico de ABBA

Las críticas de expertos internacionales la calificaron como “divertida”. La película volvió a apostar por actores famosos y las canciones más conocidas.

La nueva película de “Mamma Mía!”, que se estrenó ayer en los cines, una década después de la primera parte, fue calificada por algunos expertos internacionales como “divertida” frente a otros que la tildan de “decepcionante”, luego de su preestreno en Londres a mediados de esta semana. La primera parte se vio en 2008, con un éxito de taquilla al recaudar 600 millones de dólares en todo el mundo.

“El fallo más grande de la película reside en que gran parte de su banda sonora está compuesta por canciones menos conocidas de ABBA y muchas forman parte de la discografía posterior de Benny Andersson y Bjorn Ulvaeus (dos de los componentes del grupo sueco)”, comentó la periodista Leslie Felperin, de la revista estadounidense The Hollywood Reporter.

Por su parte, Owen Gleiberman, de Variety, coincidió en que las melodías son “pequeños tesoros de un perfil más bajo”, aunque esto “no es algo malo”. El periodista Robbie Collin, del Daily Telegraph, premió a la cinta con cuatro estrellas de cinco al tiempo que reconoció que, “aunque carece del factor sorpresa de la primera, la música sigue siendo un gran punto a favor y la película es divertida”.

Esta segunda parte tiene en su elenco a nueva cantera de actores jóvenes, que se unen a los ya presentes en la primera parte. Entre ellos, destaca la actriz Lily James, que da vida a Donna, una joven aventurera que llega a una isla griega en la que decide quedarse; un papel que comparte con la veterana Meryl Streep.

A este equipo se suman también las estrellas Cher, en el papel de Ruby -como madre de Donna y abuela de Sophie (interpretado por Amanda Seyfried) y Andy García como Fernando, un decorador mexicano que aterrizará también en la pequeña isla.

Además, en el filme se vuelven a oír canciones como “Waterloo”, “Mamma Mia” o “Dancing Queen”, que ya protagonizaron algunas de las secuencias más populares de la primera parte, y se unen otras como “The Name of the Game”, “Fernando” o “Knowing Me, Knowing You”.