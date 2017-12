Se filtró un video de Karina Jelinek lamiéndole la cara a un hombre y estalló Twitter

Luego de que se filtrara la grabación, la modelo salió a defender “su derecho a chapar”.



El periodista Ángel de Brito filtró en Twitter una filmación íntima de la modelo Karina Jelinek en un encuentro muy sensual con un desconocido y las redes estallaron.

Son apenas diez segundos de grabación donde se ve a Karina divirtiéndose con un señor que le dice al oído: “No se ve nada”. Ella le chupa la boca y con picardía le responde: “Esto sí se ve”. “No, no, no me expongas”, reclama entonces su acompañante y Karina se ríe con picardía.

Luego de la difusión del material la modelo twitteó que el hombre en cuestión es un “amigovio” y defendió su derecho a chapar con quién quiera.

“Tengo derecho a chapar con quien quiera , es un amigo y no reniego de eso, digo por los comentarios fuera de lugar, y además me gusta pero solo por ahora amigovios @AngeldebritoOK”, escribió la sensual morocha en su cuenta.