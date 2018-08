Se rompió un caño de agua en la Torre 1 de La Plata

Empleados públicos se autoevacuaron del edficio administrativo de 12 y 51 tras oir una explosión. Hubo corridas.

Una explosión ocurrida en el edificio administrativo Torre 1 de La Plata generó alarma y susto entre los trabajadores. Un caño de la red interna que derivó en una enorme expulsión de agua caliente sobre las oficinas y los trabajadores debieron ser evacuados.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 en el piso donde funciona la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense. En medio del susto, los trabajadores corrieron para autoevacuarse y otros que estaban en sus oficinas tuvieron que salir por la ventanilla debido a que el agua caía por la entrada como si fuera una catarata, según informaron medios locales.

Durante esa secuencia, conforme a lo indicado, dos personas se mojaron con agua y presentaron algunas quemadoras leves por el agua caliente que no causaron mayores problemas en su salud. En ese sentido fuentes oficiales de la Provincia afirmaron que “en la oficina se desempeñaban en ese momento siete empleados y nadie resultó quemado”.

Un portavoz oficial señaló también que “el agua emanada corresponde a la calefacción y no supera los 40 grados, es decir, es menor a la temperatura de una ducha”, al tiempo que precisó que “no hubo personas derivadas a ningún hospital. El SAME asistió a dos personas que no revistieron problemas de salud”.

En ese marco, intervinieron en el edificio administrativo ambulancias y una dotación de bomberos que llevó tranquilidad a los trabajadores. A su vez, se procedió a un corte de luz para evitar que los artefactos eléctricos entraran en cortocircuito por el contacto con el agua y la situación se agravara aún más.